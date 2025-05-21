Διαδικτυακή δημοπρασία οργανώνει την ερχόμενη Παρασκευή 23 Μαΐου στις 10:00 το πρωί η Αμερικανική Πρεσβεία Αθηνών βγάζοντας στο σφυρί έπιπλα, συσκευές και εξοπλισμό.

Όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα της πρεσβείας αναμένεται να δημοπρατηθούν κάθε λογής αντικείμενα όπως τραπεζαρίες, καναπέδες, ψυγεία, πλυντήρια, ακόμα και... αυτοτοκίνητο. Οι τιμές εκκίνησης ποικίλουν από 40 και 50 ευρώ, μέχρι 80, 100 ή και 120 ευρώ.

Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στη δημοπρασία θα πρέπει να κάνει εγγραφή στη συγκεκριμένη διεύθυνση https://online-auction.state.gov/el-GR/Account/Register.

Κάτω από κάθε αντικείμενο υπάρχει αναλυτική περιγραφή του αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Συνολικά θα δημοπρατηθούν 106 αντικείμενα.

Η πρεσβεία διευκρινίζει ότι όλα τα είδη πωλούνται ως έχουν, και είναι μη επιστρέψιμα.Επίσης, αναφέρει ότι δεν εγγυάται για τα αντικείμενα.

Η οργάνωση δημοπρασιών αποτελεί μια πάγια διαδικασία όχι μόνο για την Αμερικανική Πρεσβεία Αθηνών αλλά για τις πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλες τις χώρες. Όπως φαίνεται και στην κεντρική σελίδα (https://online-auction.state.gov/el-GR) σε κάθε χώρα ο αριθμός των αντικειμένων που δημοπρατούνται είναι διαφορετικός.

Σημειώνεται ότι κάθε δημοπρασία ενεργοποιείται για μια χρονική περίοδο όπου και αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Αναλυτικά τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν την Παρασκευή εδω: https://online-auction.state.gov/el-GR/Auction/Index/a4d2b5f5-d4e3-4c56-a6ab-7e073d626103

Πηγή: skai.gr

