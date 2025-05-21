Την κήρυξη 48ωρης απεργίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ιταλία, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3 Ιουνίου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Ιουνίου 2025 αποφάσισε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αθέτηση δεσμεύσεων από πλευράς πολιτείας και εργοδοτών.

Η νέα κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα δρομολόγια προς και από την Ιταλία, εν μέσω θερινής περιόδου και αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Στο προσκήνιο ξανά η υποστελέχωση

Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ τη Δευτέρα 19 Μαΐου, εκτιμήθηκε εκ νέου η κατάσταση στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα σοβαρά προβλήματα που είχαν τεθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 - όταν είχε πραγματοποιηθεί τετραήμερη απεργία - παραμένουν άλυτα, παρά τις τότε δεσμεύσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και του πρώην υπουργού Ναυτιλίας κ. Στυλιανίδη.

Όπως αναφέρει η ΠΝΟ, στις 22 Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον νυν υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία τέθηκαν εκ νέου τα ίδια αιτήματα. Η ΠΝΟ επανέλαβε πως πρόκειται για ζητήματα άμεσης προτεραιότητας που σχετίζονται με τις διανυκτερεύσεις των πληρωμάτων, τη συχνότητα των express δρομολογίων, αλλά κυρίως με την υποστελέχωση στα πλοία της Αδριατικής.

Σύμφωνα με την ΠΝΟ, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς «η υπερεργασία και η υπερκόπωση του μειωμένου πληρώματος θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα».

Παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον ΣΕΕΝ, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ενέργεια για την αποκατάσταση της στελέχωσης, τονίζει η ΠΝΟ.

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών καλεί την πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει στην ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων, τονίζοντας ότι το βασικό αίτημα της απεργιακής κινητοποίησης είναι «η στελέχωση των πλοίων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών».

