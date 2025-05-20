Συνελήφθη στο σπίτι του ο Χρήστος Μαυρίκης, στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, καθώς φέρεται ως αποστολέας της επιστολής προς τον ανώτατο δικαστή, στην οποία αφήνονταν υπαινιγμοί για ανταλλάγματα έναντι διευθέτησης εκκρεμούς υπόθεσης.

Στην επιστολή που παρέδωσε στον αρεοπαγίτη, του ζητούσε να μεσολαβήσει για να έχει θετική έκβαση υπόθεση που αφορούσε σε διεκδικήσεις οικοπέδων σε περιοχή της Αττικής που δικάστηκε πριν από ενάμιση μήνα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, αναφέροντας τον αριθμό της αγωγής.

Μάλιστα του επισήμανε ότι εάν τελικά είχε θετική έκβαση η υπόθεση, ο ίδιος (σ.σ. Χρ. Μαυρικης) θα λάμβανε ως προμήθεια ένα εκατομμύριο ευρώ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα δωροδοκούσε και τον δικαστή.

Για την υπόθεση διατάχθηκε ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της δωροδοκίας δικαστή, ενώ ο Χρήστος Μαυρίκης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Ο Χρήστος Μαυρίκης

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως αρεοπαγίτης κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας του μετά την παράδοση σε αυτόν επιστολής, με την οποία του ζητήθηκε να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος.

Η εν λόγω επιστολή παραδόθηκε στον αρεοπαγίτη από το ίδιο άτομο το οποίο αναζητείται και είναι γνωστό στις αρχές από το παρελθόν.

Στην επιστολή γινόταν αναφορά συγκεκριμένης εκκρεμούς υπόθεσης και υπήρχε η παράκληση για παρέμβαση του δικαστικού λειτουργού, ενώ παράλληλα αφηνόταν υπαινιγμός για την παροχή οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Ο αρεοπαγίτης προχώρησε σε καταγγελία προς στις αρχές παραδίδοντας την επιστολή ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Τι απαντά ο ίδιος

Ο Χρ. Μαυρίκης παραδέχεται ότι απέστειλε επιστολή, δηλώνει ότι δεν επιχείρησε να δωροδοκήσει τον αρεοπαγίτη και υποστηρίζει πως "στην επιστολή ανέφερα ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν αγοραστή – επενδυτή προκειμένου να πουλήσουμε την έκταση (σ.σ. αφορά νομιμοποίηση έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου η οποία εκκρεμεί από το 2008, υπόθεση για την οποία, όπως λέει, ζήτησε από τον ανώτατο δικαστή να μεσολαβήσει)

Ειδικότερα, ο Χρήστος Μαυρίκης μιλώντας στο documentonews.gr φέρεται να δήλωσε: «Δεν πήγα να τον δωροδοκήσω, του ζήτησα να μεσολαβήσει για να μη βγει και η τέταρτη αγωγή απαράδεκτη».

«Τον πήρα το πρωί χθες, μιλήσαμε και του είπα να σου στείλω μια επιστολή. Θέλω δύο πράγματα να ενεργήσετε αναλόγως ούτως ώστε να μην μας βγάλουν και την τέταρτη αγωγή απαράδεκτη και να μπουν στην ουσία της υπόθεσης και δεύτερον στην επιστολή ανέφερα ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν αγοραστή – επενδυτή προκειμένου να πουλήσουμε την έκταση και ότι υπάρχει η προμήθεια – μεσιτεία. Στο γράμμα δεν αναφέρω τίποτα για δωροδοκία, αλλά για μεσιτεία για αυτόν που θα βοηθήσει να πουληθεί η έκταση, δεν μιλάω αποκλειστικά για αυτόν».

«Στην επιστολή αναφέρω πως και η τέταρτη αγωγή δεν πρέπει να βγει απαράδεκτη γιατί και οι άλλες τρεις έβγαιναν απαράδεκτες, με ανούσιες δικαιολογίες. Στη μία έλειπε ένα πιστοποιητικό θανάτου, ανθρώπου που είχε πεθάνει 25 χρόνια πριν», συνέχισε ο Χρήστος Μαυρίκης.

Ποιος είναι ο Χρήστος Μαυρίκης

Ο Χρήστος Μαυρίκης ήταν υπάλληλος του ΟΤΕ που έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για τη συμμετοχή του σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα υποκλοπών στην Ελλάδα. Κατηγορήθηκε ότι, κατ’ εντολή του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη, παγίδευσε τηλεφωνικές γραμμές πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου του Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν μέσω παρεμβάσεων σε ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ και διαμερισμάτων που είχαν νοικιαστεί για την εγκατάσταση μαγνητοφώνων. Οι καταγραφές περιλάμβαναν συνομιλίες πολιτικών προσώπων, όπως του Μιλτιάδη Έβερτ, του Γεράσιμου Κουρή και του Γεωργίου Ράλλη.

Το 1994, μετά από έρευνες, διαπιστώθηκαν τεχνικές παρεμβάσεις στα τηλεφωνικά δίκτυα, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες του Μαυρίκη. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική αναταραχή, αλλά τελικά δεν οδηγήθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την καταδίκη του από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο – κατά πλειοψηφία (4-1) – για:

Απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος

Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Παράνομη βία

Η συνολική ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε ήταν 5 έτη. Ο μόνος δικαστής που μειοψήφησε ήταν ο εφέτης Α. Νταφούλης, ο οποίος είχε διατελέσει και ειδικός ανακριτής στην ίδια υπόθεση, υποστηρίζοντας πως ο Μαυρίκης έπρεπε να αθωωθεί.

Σε πρώτο βαθμό, ο Μαυρίκης είχε καταδικαστεί από το Εφετείο Κακουργημάτων σε 5 έτη και 9 μήνες φυλάκιση. Θύματα της απόπειρας εκβίασης και της άσκησης παράνομης βίας φέρονται οι επιχειρηματίες Γ. Δαλακούρας, Δ. Μπέης και ο εκδότης – διευθυντής του «Αδέσμευτου Τύπου» Δημήτρης Ρίζος.

Το 2022, συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή κάνναβης, μετά από επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων.



