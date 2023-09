ΠΝΟ για «Blue Horizon»: Το περιστατικό δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των Ελλήνων ναυτικών Ελλάδα 10:23, 08.09.2023 linkedin

Στη σημερινή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΝΟ δεν αποκλείεται να αποφασιστεί απεργιακή κινητοποίηση των ναυτικών της ακτοπλοϊας για την ερχόμενη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου