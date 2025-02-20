Σεισμός δυτικά της Μεθώνης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης 31χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά, σημειώθηκε στις 7.52 το απόγευμα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο, 31 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά της Μεθώνης Μεσσηνίας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα 13 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 38 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά από την Πύλο της Μεσσηνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.