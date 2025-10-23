Μεσολόγγι: Κλειστά την Παρασκευή όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί -βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

