Δεκατετράχρονος μαθητής της Γ' Γυμνασίου νοσηλεύεται από χτες με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Ιπποκρατείου, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά.

Για το κρούσμα έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ, ο οποίος έδωσε οδηγίες για χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με τον μαθητή τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΟΔΥ, από την αρχή του έτους δηλώθηκαν 15 κρούσματα μηνιγγίτιδας από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα δύο κατέληξαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

