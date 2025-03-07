«Άρωμα γυναίκας» στον Δήμο Καρύστου – Όλες οι αντιδημαρχίες σε γυναίκες

Ο δήμος Καρύστου είναι, όπως διαπιστώνει το ρεπορτάζ της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα με γυναίκες στις θέσεις Αντιδημάρχων.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος με την κίνηση αυτή, δείχνει την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των γυναικών, τοποθετώντας 6 δυναμικές γυναίκες σε θέσεις ευθύνης Αντιδημάρχων σε όλο τον Δήμο Καρύστου.

Οι γυναίκες αντιδήμαρχοι:

Χουντάση – Κανέλλου Μαρία ως αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμαρχος τεχνικών έργωνΒερούχη – Λεμονιά Μαρία αντιδήμαρχος οικονομικών θεμάτων πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού.

Τούρλα Γεωργία αντιδήμαρχος παιδείας, εξυπηρέτησης πολιτών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Πολίτη Σωτηρία αντιδήμαρχος Νομικών ,διοικητικών θεμάτων και δημοτικής περιουσίας.

Βουγιούκα Χαρούλα αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και υγείας.

Σταματίου Παρασκευή αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητικών εγκαταστάσεων

