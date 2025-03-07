Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Άρωμα γυναίκας» στον Δήμο Καρύστου – Όλες οι αντιδημαρχίες σε γυναίκες

Ο δήμαρχος Καρύστου με την κίνηση αυτή, δείχνει την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των γυναικών, τοποθετώντας 6 δυναμικές γυναίκες σε θέσεις ευθύνης

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Ο δήμος Καρύστου είναι, όπως διαπιστώνει το ρεπορτάζ της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα με γυναίκες στις θέσεις Αντιδημάρχων.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος με την κίνηση αυτή, δείχνει την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των γυναικών, τοποθετώντας 6 δυναμικές γυναίκες σε θέσεις ευθύνης Αντιδημάρχων σε όλο τον Δήμο Καρύστου.

Οι γυναίκες αντιδήμαρχοι:

  • Χουντάση – Κανέλλου Μαρία ως αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμαρχος τεχνικών έργωνΒερούχη – Λεμονιά Μαρία αντιδήμαρχος οικονομικών θεμάτων πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού.
  • Τούρλα Γεωργία αντιδήμαρχος παιδείας, εξυπηρέτησης πολιτών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
  • Πολίτη Σωτηρία αντιδήμαρχος Νομικών ,διοικητικών θεμάτων και δημοτικής περιουσίας.
  • Βουγιούκα Χαρούλα αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και υγείας.
  • Σταματίου Παρασκευή αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητικών εγκαταστάσεων
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γυναίκες Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark