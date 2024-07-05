Αυξημένη κίνηση αναμένεται σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά καθώς αναχωρούν για τα νησιά οι αδειούχοι του Ιουλίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Νέα παιδιά, παρέες άλλα και οικογένειες, με τις βαλίτσες και τα εισιτήρια στο χέρι , επιβιβάζονται στα πλοία της γραμμής, άλλοι για ολιγοήμερες διακοπές και άλλοι – λίγοι τυχεροί – για μεγαλύτερο διάστημα.

Δείτε το ρεπορτάζ στου ΣΚΑΪ από το λιμάνι του Πειραιά

Την ίδια ώρα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγουν για διακοπές στα νησιά των Σποράδων.

