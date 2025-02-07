Πιερία: Στην ανακρίτρια η 34χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

Στην ανακρίτρια Κατερίνης οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα η 34χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον 58χρονο σύντροφό της και τον έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στην Λεπτοκαρυά Πιερίας. Εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και εκδόθηκε ένταλμα σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη το μεσημέρι.

Η ίδια φέρεται να ομολόγησε, το προηγούμενο 24ωρο, στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης ότι κατά τη διάρκεια καβγά απώθησε τον 58χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στο πάτωμα και να χτυπήσει στο κεφάλι. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, μετέφερε το άψυχο σώμα του άνδρα στην αυλή του σπιτιού τους όπου το έθαψε.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σημείο που υπέδειξε ως τόπο ταφής της σορού, αστυνομικοί εντόπισαν - σε βάθος περίπου μισού μέτρου - ανθρώπινα οστά τα οποία περισυνέλεξαν και εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για ταυτοποίηση.

Ο 58χρονος αγνοείτο από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν η 34χρονη - η οποία διανύει τον 6ο μήνα της κύησής της και είναι μητέρα ενός 3χροου παιδιού που απέκτησε με τον θανόντα - είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Δίον - Ολύμπου. Καταθέτοντας στους αστυνομικούς που ερευνούσαν όλο αυτόν τον καιρό την υπόθεση, αρνείτο οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση του συντρόφου της.

Όταν κλήθηκε όμως χθες να δώσει νέα (συμπληρωματική) κατάθεση φαίνεται πως περιέπεσε σε αντιφάσεις με συνέπεια να "σπάσει" και να ομολογήσει ότι η εξαφάνιση ήταν τελικά έγκλημα που διέπραξε η ίδια.

Φωτογραφία olympiobima.gr

Πηγή: skai.gr

