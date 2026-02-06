Ακόμη ένα άτομο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, στην προσπάθεια να ξετυλίξουν το «κουβάρι» της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΥΠ, με τις αρχές να εστιάζουν μεταξύ άλλων στα κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλαξε ο συλληφθέντας σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον χειριστή του.



Σημειώνεται ότι ο 54χρονος σμήναρχος είναι μηχανικός επικοινωνιών με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου με πρόσβαση ως διοικητής μονάδας σε απόρρητες πληροφορίες, όπως οι συχνότητες των νατοϊκών και ελληνικών στρατιωτικών μέσων, τα επιχειρησιακά σχέδια και οι κινήσεις του προσωπικού.

Ο σμήναρχος συνελήφθη στη μονάδα του στο Καβούρι το πρωί της Πέμπτης. Ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε προ μηνών μετά από προσέγγιση Κινέζου που εργαζόταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του. Του παρασχέθηκε μάλιστα το κατάλληλο λογισμικό για την κρυπτογραφημένη μετάδοση των διαβαθμισμένων πληροφοριών από το οποίο και προδόθηκε, καθώς ξένη δυτική υπηρεσία τον εντόπισε και ενημέρωσε την ΕΥΠ, το ΓΕΕΘΑ και τις στρατιωτικές αρχές που τον παρακολουθούσαν επί τουλάχιστον 3 μήνες. Παραμένει στο αεροδικείο για προανάκριση με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη.



Ο σμήναρχος έδωσε το όνομα του στρατολόγου χειριστή του, που γνώρισε σε συνέδριο του ΝΑΤΟ, αλλά το θέμα είναι αν τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν για επί μήνες τον σμήναρχο και προχώρησαν στη σύλληψή του όταν ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.

Ερευνάται αν είχε στρατολογήσει άλλα πρόσωπα, ενώ στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να έχει σταλεί έως τώρα και πόσο μεγάλη είναι η βλάβη για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για το ΝΑΤΟ, στη σκιά ανάλογης υπόθεσης κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου στη Γαλλία.

Γάλλοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα σε σχέση με ένα κύκλωμα κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας, την ίδια μέρα που οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν στη μονάδα του τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ύποπτο για διαρροή ευαίσθητων δεδομένων στο Πεκίνο. Στη Γαλλία οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Πηγή: skai.gr

