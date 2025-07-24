Αχαΐα: Άγριος ξυλοδαρμός 58χρονης από την αδελφή της

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά μεταξύ δύο αδελφών, σημειώθηκε σήμερα στην Αχαΐα, με γυναίκα, 58 ετών να καταγγέλλει στις Αρχές ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από την αδερφή της, 62 ετών μέσα στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία και τις πληροφορίες του apohxos.gr, όλα φαίνεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη φροντίδα της μητέρας τους.

Οι δύο γυναίκες διαφώνησαν έντονα και τότε η 62χρονη φέρεται να επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στην αδερφή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τη χτύπησε σε χέρια και πόδια και ρίχνοντας τη στο πάτωμα, την έσυρε από τα μαλλιά.Στη συνέχεια ανέβηκε πάνω της, την άρπαξε από τον λαιμό και άρχισε να τη σφίγγει.

Όπως αναφέρει η παθούσα, ο σύζυγος της αδερφής της, που βρισκόταν έξω από το σπίτι, όχι μόνο δεν επενέβη για να σταματήσει την επίθεση, αλλά φώναζε: «Βάρα την κι άλλο!».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομία κατά της αδερφής της και του συζύγου της.

Τα δύο άτομα αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

