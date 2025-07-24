Λογαριασμός
Σύλληψη 55χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με διεθνές ένταλμα των ΗΠΑ για απάτη εκατομμυρίων

Ο 55χρονος κατηγορείται για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και αγορά μετοχών στις ΗΠΑ, αποκομίζοντας πάνω από 1 εκατ. δολάρια

Στη σύλληψη 55χρονου αλλοδαπού προχώρησαν μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 23 Ιουλίου 2025 αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο συλληφθείς καταζητείτο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές των ΗΠΑ, κατηγορούμενος για σοβαρή απάτη στον τομέα των χρεογράφων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να προέβη στην εξαγορά μεγάλου αριθμού μετοχών εταιρειών που εδρεύουν στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες για επικείμενες συγχωνεύσεις, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενώ αναμένεται η έναρξη διαδικασιών για την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

