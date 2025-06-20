Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 4:20 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελούνταν από τέσσερα γκαζάκια εκ των οποίων εξερράγησαν τα δύο.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά που έκαψε ολοσχερώς ένα όχημα και ένα ακόμα υπέστη ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κηφισιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

