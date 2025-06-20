Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών - Έβαλε δύο άτομα στο πορτ μπαγκάζ και πάτησε γκάζι για να ξεφύγει

Ένας 22χρονος Ρουμάνος διακινητής μεταναστών συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εντόπισαν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό τον 22χρονο, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια της Ανάληψης και ο 22χρονος συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο κατά την οποία εντοπίσθηκαν τρεις αλλοδαποί με καταγωγή από το Αφγανιστάν, που στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, με δύο εξ' αυτών να βρίσκονται στο χώρο αποσκευών.

Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς και κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τις συνεννοήσεις του, καθώς και το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

