Ενας 42χρονος αλλοδαπός, μέλος συμμορίας που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, στο Χαϊδάρι

Η εγκληματική δράση του πιστοποιήθηκε κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling).

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο 42χρονος εντοπίστηκε, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, να κινείται με όχημα στην περιοχή του Χαϊδαρίου και να μεταφέρει πάνω από 23 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Προηγουμένως, οι αστυνομικοί, κάνοντας χρήση ηχητικών και φωτεινών σημάτων, είχαν καλέσει τον 42χρονο να σταθμεύσει το όχημα για τη διενέργεια ελέγχου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραβιάζοντας πινακίδες σήμανσης, ερυθρούς σηματοδότες και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Ως αποτέλεσμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσκρούοντας σε δέντρο και σε άλλο όχημα, ενώ προέβαλε και σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 23 κιλά και 780 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 510 ευρώ, δύο οχήματα και δύο κινητά τηλέφωνα (κεντρική φωτογραφία).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



