Πέθανε ο τραγουδιστής Γιώργος Δασκαλάκης

Πέθανε αργά το βράδυ της Τρίτης τραγουδιστής Γιώργος Δασκαλάκης ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης που είχε κάνει γνωστό τον αγώνα του απέναντι στον καρκίνο, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε από τη ζωή ε το βράδυ της Τρίτης.

Μόλις μία εβδομάδα πριν είχε κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι του με τίτλο «Σε πληροφορώ», για το οποίο ήταν ενθουσιασμένος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσω μιας ανάρτησής του στο facebook ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Νίκος Τερζής.

«Αχ βρε Γιώργη .. Αν είναι δυνατόν… Πάνω που χάρηκες. Πόσο άδικη η ζωή» έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Τερζής.

Πηγή: skai.gr

