«Χριστουγεννιάτικη Οδύσσεια» για χιλιάδες πολίτες που εκδράμουν από την Τρίτη για τις γιορτινές μέρες, με ουρές χιλιομέτρων και απίστευτη ταλαιπωρία στις εθνικές οδούς λόγω των αγροτικών μπλόκων. Οι εποχούμενοι υπέστησαν απίστευτη ταλαιπωρία από το πρωί, ενώ πολλοί δεν είχαν την επιλογή να ακυρώσουν τις κρατήσεις για να μην χάσουν τα λεφτά τους.

Η αστυνομία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους αγρότες προκειμένου να απομακρύνουν τρακτέρ και να απελευθερώσουν λωρίδες κυκλοφορίας και να μην διοχετεύονται τα οχήματα σε παρακαμπτήριους, με τις συζήτήσεις το βράδυ της Τρίτης να αποφέρουν καρπούς σε Κάστρο, Θήβα και Ριτσώνα.

Αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα δηλώνουν από πλευράς τους οι αγρότες σε όλη την επικράτεια, τονίζοντας ωστόσο πως ελευθερώνουν λωρίδες κυκλοφορίας ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα.

Πάντως, σύμφωνα με την αστυνομία δόθηκε η κυκλοφορία σε μια λωρίδα στο τμήμα της γέφυρας της Νίκαιας από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη

Οι οδηγοί μπορούν να δούν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Δείτε ΕΔΩ Live τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης - Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Διαφοροποιημένη θα είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προέβησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα οι αγρότες έχουν αποφασίσει να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις για να διευκολύνουν την κίνηση, ενώ θα συζητήσουν την επανέναρξη των κινητοποιήσεων μετά τις 26/12 σε γενικές συνελεύσεις.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία σε Θήβα, Κάστρο και Αυαλάντη

Να αποσυμφορήσει με κάθε τρόπο την κυκλοφορία στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας επιχείρησε ηφκά αστυνομία, μετά το κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο, με τις ουρές των αυτοκινήτων να φτάνουν μέχρι το Σχηματάρι και ακόμα χαμηλότερα.

Μετά από συνεννόηση με τους αγρότες, στο μπλόκο της Θήβας η κίνηση στην Εθνική διεξάγεται σε μία λωρίδα, συνοδεία αυτοκινήτου της Αστυνομίας, για IX και λεωφορεία, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται προς την Παλαιά Εθνική.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η η κυκλοφορία διεξάγεται σε 1,5 λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία, επίσης συνοδεία οχήματος της αστυνομίας, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται στην Παλαιά Εθνική.

Στη Σκάλα Αυαλάντης η κυκλοφορία διεξάγεται σε δύο λωρίδες προς Λαμία, συνοδεία οχήματος της αστυνομίας.

Σανό, γάλα, κρεμμύδια και αγροτικά προϊόντα έριξαν αγρότες μπροστά στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών του Έβρου

Στο πλαίσιο της σημερινής αγροτικής κινητοποίησης, για την οποία απηύθυναν κάλεσμα οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου που παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Ορμενίου, αντιπροσωπεία αγροτών μετέβη σε αυτοκινητοπομπή με περισσότερα από 15 αγροτικά μηχανήματα προς την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.

Εκεί παρέταξαν τα τρακτέρ και κινήθηκαν προς τα γραφεία των βουλευτών του Έβρου, Αναστασίου Δημοσχάκη και Χρήστου Δερμεντζόπουλου που βρίσκονται πλησίον της πλατείας ώστε να επιδώσουν τα αιτήματά τους.

Στην είσοδο των γραφείων εκπρόσωποι των δύο βουλευτών παρέλαβαν τα αιτήματα. Επιπρόσθετα οι αγρότες προχώρησαν και στη ρίψη γεωργικών προϊόντων έξω από τα βουλευτικά γραφεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου δήλωσαν ότι παραμένουν και για τις γιορτές στο μπλόκο Ορμενίου το οποίο άνοιξε από χθες και εκ νέου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, μην έχοντας ακόμα “σοβαρή απάντηση” στα αιτήματά τους που παραμένουν ανικανοποίητα ενώ χαρακτήρισαν ακόμα μια φορά “προσχηματική” την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

