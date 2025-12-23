Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τα Χριστούγεννα

Mε μικρές τροποποιήσεις θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα για τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, ανήμερα των Χριστουγέννων καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία θα λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, γεγονός που συνεπάγεται πιο αραιά δρομολόγια.

Παράλληλα, πέραν του εορταστικού ωραρίου, από σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή προσωρινές τροποποιήσεις σε ορισμένες λεωφορειακές γραμμές, λόγω τεχνικών έργων και προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Κέντρο Αθήνας – Αεροδρόμιο (Τρίτη 23/12): Οι γραμμές 400 και Χ95 θα παρουσιάσουν προσωρινές τροποποιήσεις από τις 01:00 έως τις 05:00.

Ελευσίνα (Τρίτη 23/12): Η γραμμή 862 θα ακολουθήσει τροποποιημένη διαδρομή από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω έργων στην οδό Θείρων.

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (25/12): Προσωρινή αλλαγή στη γραμμή 704 από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς (25/12 & 27/12): Η γραμμή 826 θα τροποποιηθεί προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00 εξαιτίας εργασιών στην οδό Πατρών.

Τέλος, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου προβλέπεται η ενίσχυση των δρομολογίων με την προσθήκη έως και τριών επιπλέον συρμών σε καθεμία από τις τρεις γραμμές του Μετρό, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Πηγή: skai.gr

