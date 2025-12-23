Νέο θεαματικό βίντεο με την απόδοση στο Πολεμικό Ναυτικό, και την έπαρση σημαίας, της φρεγάτας κλάσης FDI «Κίμων» στη Λοριάν της Γαλλίας έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η κατασκευάστρια εταρεία Naval Group.

«Ενισχύοντας την θαλάσσια κυριαρχία της Ελλάδας, εντάσσεται (στη θάλασσα με το) αδελφό πλοίο της Γαλλίας, FDI Amiral Ronarc’h» τονίζεται στην ανάρτηση.

Η «Κίμων» ολοκλήρωσε το τελικό στάδιο δοκιμών, με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας να γίνεται την περασμένη Πέμπτη παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναυάρχου Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία του ελληνισμού

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει, να εγγυάται, να αποτρέπει προτάσσοντας το δίκαιο απέναντι στην ισχύ.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Ανέφερε ότι για τον ίδιο αποτελεί μεγάλη τιμή «η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων» καθώς η Ελλάδα «ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα».

«Δεν νοείται», είπε, «το Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς την ικανότητα να βρίσκεται έγκαιρα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του ελληνισμού».

Ο «Κίμων» επιστρέφει στη Μεσόγειο «για να υποδηλώσει τη σημερινή ισχύ της Ελλάδας» προσέθεσε.

«Υπέγραψα την ένταξη του ”Κίμωνα” στο Πολεμικό Ναυτικό ενισχύοντας τη δυνατότητα αποτροπής. Παραδίδω στο Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Την ίδια σημασία έχει πάντα για την πολιτική ηγεσία το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» κατέληξε ο υπουργός.

Μετά την ομιλία του κ. Δένδια η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστό της φρεγάτας υπό την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ακολούθως, το πλήρωμα της φρεγάτας επιβιβάστηκε στον «Κίμωνα».

Ανάδοχος του «Κίμωνα» είναι ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κατά την ονοματοδοσία έριξε ένα μπουκάλι που έσπασε πάνω στο πλοίο.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ στην ομιλία του εξήγησε ότι οι φρεγάτες Belh@rra «αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά» και «ενισχύουν το Πολεμικό Ναυτικό για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

«Είναι πολύ περισσότερο από πολεμικά πλοία, είναι υπερσύγχρονες μονάδες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε την ελληνική σημαία και την ισχύ μας» προσέθεσε.

«Επισφραγίζουν», ανέφερε, «τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας» αλλά και μια «ακλόνητη συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες».

Για την ονομασία της φρεγάτας προς τιμή του ναυάρχου Κίμωνα, τόνισε ότι αποτελεί «συνεκτικό πρότυπο χρήσης της ναυτικής ισχύος θέτοντας τα θεμέλια της αθηναϊκής θαλασσοκρατίας»

Από την πλευρά του υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης είπε ότι αισθάνεται «ύψιστη τιμή» που είναι ανάδοχος της φρεγάτας «Κίμων» ενώ συμπλήρωσε ότι «μαζί με τα υπόλοιπα πλοία FDI» θα έχουν «καθήκον τον έλεγχο στο Αιγαίο και τις γύρω θάλασσες».

«Θα προστατεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και τα εθνικά μας εδάφη» ανέλυσε και συνέχισε: «Ζούμε σε περίοδο με μεγάλες προκλήσεις και επικίνδυνες καταστάσεις με αναθεωρητικούς κινδύνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο κυβερνήτης της φρεγάτα κλάσης FDI «Κίμων», Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κίζανης:

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.

O Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τη φρεγάτα Κίμων».

