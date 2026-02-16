Πέθανε η ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία της Σορβόννης και μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής διανόησης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν Ελληνίδα βυζαντινολόγος και μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας. Διακρίθηκε διεθνώς για τη συμβολή της στη μελέτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και για τη δυναμική παρουσία της στη γαλλική πανεπιστημιακή ζωή.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1953 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές της.

Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ το 1976 εξελέγη η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην επτακοσίων ετών ιστορία του ιδρύματος. Παράλληλα, διετέλεσε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, ενισχύοντας με τη δημόσια παρουσία της ζητήματα παιδείας και πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο.

Με ρίζες από τη Μικρά Ασία είχε πει στην τελευταία της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλτε: «Οντας κι εγώ ένα προσφυγάκι ή τουρκόσπορος όπως λέγανε, έχω και το κρατώ ακόμη ένα κλειδί τεράστιο σκουριασμένο, από την αυλή του σπιτιού των πατεράδων μου, γιατί ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν κάποτε στον τόπο τους».

Στα χρόνια της Κατοχής, η Ελένη Γλύκατζη, μαθήτρια ακόμα, εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ, ενώ δεν έκρυψε ποτέ ούτε τα προοδευτικά της φρονήματα, ούτε το άσβεστο πάθος της για την ελευθέρια.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, κορυφαία μορφή της ευρωπαϊκής διανόησης που έφυγε από τη ζωή, είχε αφηγηθεί, σε σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών με τον Άρη Πορτοσάλτε, την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή της. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές σε μορφή podcast εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.