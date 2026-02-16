Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική έπειτα από ειδοποίηση για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής, κοντά στην Πορταριά και το Κατηχώρι.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η ενημέρωση έγινε περίπου στις 14:40 και προχώρησαν στην εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι ξεκίνησαν τη διαδικασία ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και να αξιολογηθεί το περιστατικό.
