Μητέρα μαθητή για την πτώση σοβάδων σε σχολείο του Π. Φαλήρου

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, όταν αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή των τουαλετών, προκαλώντας πανικό στους μαθητές που πίστεψαν πως συνέβαινε σεισμός.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (16/2) στον ΣΚΑΪ, η μητέρα ενός παιδιού που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στις τουαλέτες ανέφερε ότι το παιδί της «πήγε στην τουαλέτα, όπου ήταν άλλα δύο παιδιά, να κάνει την ανάγκη του και ξαφνικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι, γιατί νόμιζε ότι γίνεται σεισμός.

«Ο καημένος βγήκε έξω είδε ότι είχε πέσει το ταβάνι και ευτυχώς πετάχτηκε αμέσως έξω» πρόσθεσε.

Η μητέρα τόνισε επίσης πως «δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς εμάς τους γονείς, μας ενημέρωσαν τα παιδιά μας, όταν σχόλασαν. Εγώ τρελάθηκα, γιατί φοβήθηκα τι θα μπορούσε να είχε γίνει».

Εξαιτίας του γεγονότος από την Παρασκευή (13/2) έως και σήμερα, Δευτέρα (16/2), δεν έγιναν μαθήματα ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αύριο Τρίτη το σχολείο αναμένεται να ανοίξει ξανά κανονικά.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμος Παλαιού Φαλήρου επισήμανε πως «ύστερα από το περιστατικό οι υπηρεσίες του Δήμου και η αρμόδια τεχνική υπηρεσία ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν άμεσα στο σχολείο. Άμεσα καθαιρέθηκε ο σοβάς από όλο το ταβάνι και ξεκίνησε να επισκευάζεται το σημείο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε την Τρίτη να επιστρέψουν οι μαθητές με απόλυτη ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.