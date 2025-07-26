Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, επί της οδού Αρκαδίας στο Περιστέρι καθώς ένας ανυψωτικός γερανός πήρε κλίση και έπεσε πάνω σε διώροφη οικία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το ατύχημα έγινε λίγο πριν από τις 9 το πρωί την ώρα που το γερανοφόρο όχημα ξεφόρτωνε γεννήτριες στην ταράτσα του κτηρίου όταν ξαφνικά υπέστη καθίζηση το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να γείρει το όχημα και να πέσει πάνω στην οικία. Από την πτώση του γερανού προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στο σπίτι καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Επίσης, τραυματίστηκε στα πόδια ο 44χρονος χειριστής του γερανού που πήδηξε από το όχημα για να γλυτώσει. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της οδού Αγ. Παύλου έως την οδό Άνθιμου Γαζή στο Περιστέρι.

