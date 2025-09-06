Κακοποιός αρπάζει μια γυναίκα και την έχει βάλει σε αυτοκίνητο με σκοπό να την κρατήσει όμηρο. Πριν προλάβει να πατήσει γκάζι και να εξαφανιστεί, τα επίλεκτα στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιούν καταρρίχηση από ύψος αρκετών μέτρων, σπεύδουν αστραπιαία στο σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σώζουν την όμηρο και συλλαμβάνουν τον δράστη.Την ίδια ώρα, ελεύθερος σκοπευτής, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, είναι έτοιμος να επέμβει.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν το σενάριο της εντυπωσιακής επίδειξης που πραγματοποίησαν τα στελέχη της ΕΚΑΜ μπροστά στη νότια πύλη της Έκθεσης, με αφορμή την έναρξη της 89ης ΔΕΘ αλλά και τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την επίδειξη παρακολούθησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αλλά και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη έναν έναν τους αστυνομικούς των ΕΚΑΜ για τον επαγγελματισμό τους και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

