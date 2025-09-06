Κλείνει στις 4 μμ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.
