Κλείνει στις 4 μμ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.



Πηγή: skai.gr

