Περιφερειακή Υμηττού: 55χρονος οδηγός έτρεχε με 212 χλμ/ώρα – Επέβαιναν 2 παιδιά στο όχημα

Συνελήφθη 55χρονος, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χτες (23-4-2025) επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 212 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 55χρονος κινούνταν με 212 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καθώς εντός του οχήματος επέβαιναν και 2 ανήλικα τέκνα.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Ρέντη: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο 21χρονος οδηγός που παρέσυρε θανάσιμα την 13χρονη - Αρνητικό το αλκοτέστ (Βίντεο)
- Αποκαλύφθηκε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στην Κρήτη: Ενώπιον της δικαιοσύνης 6 άτομα, μεταξύ τους διευθυντικό στέλεχος Δημόσιας Υπηρεσίας (Βίντεο)
- Ηρθε το χαρτί… Πρόσκληση για κατάταξη στον Στρατό Ξηράς με την 2025 Γ' ΕΣΣΟ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.