Σε 291 συλλήψεις ανηλίκων για μία σειρά από αδικήματα, που φθάνουν τα 29, προχώρησε η Αστυνομία το πρώτο εννεάμηνο του 2024 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σχημάτισε 350 δικογραφίες για 30 αδικήματα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των ανήλικων δραστών να φθάσει τους 641, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, που παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις που έγιναν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, είναι οι παρακάτω:

*98 για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

*36 για κλοπή

*35 για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών

*18 για σωματική βλάβη

*12 για συναυτουργία σε κλοπή

*12 για διακεκριμένη κλοπή

*8 για συναυτουργία σε απόπειρα κλοπής

*8 για επικίνδυνη σωματική βλάβη

*8 για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

*7 για απειλή

*6 για εξύβριση

*5 για απόπειρα κλοπής

*4 για εγκληματική οργάνωση/συμμορία

*4 για βλάβη αδύναμων ατόμων

*3 για ληστεία

*3 για πλαστογραφία

*3 για αρπαγή ανηλίκων

*3 για διατάραξη οικιακής ειρήνης

*3 για πορνογραφία ανηλίκων

*3 παράβαση του νόμου περί όπλων

*2 για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

*2 για βία κατά υπαλλήλων

*2 για απείθεια

*1 για συμπλοκή

*1 για παράνομη βία

*1 για βιασμό

*1 για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

*1 για απόπειρα ληστείας

*1 για συναυτουργία σε ληστεία

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., για κλοπές και διακεκριμένες κλοπές, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, για σωματικές και επικίνδυνες βλάβες, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για απειλή.

Όσον αφορά στους δράστες:

*599 είναι Έλληνες

*42 είναι αλλοδαποί

*608 είναι αγόρια

*33 είναι κορίτσια

*113 είναι ηλικίας 8 έως 14 ετών

*528 είναι ηλικίας 15 έως 18 ετών

Να σημειωθεί ότι στην ηλικιακή ομάδα 8 έως 14 ετών οι περισσότεροι δράστες κατηγορούνται για κλοπές και διακεκριμένες κλοπές, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και για σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα στατιστικά στοιχεία επικεντρώνονται στον αριθμό των αδικημάτων-εγκλημάτων και όχι στον αριθμό των δραστών (π.χ. αν ένας ανήλικος δράστης υποπέσει σε παραπάνω από ένα αδίκημα, τότε καταγράφεται ως δράστης σε καθένα από τα αδικήματα που τον αφορούν).

«Η νεανική παραβατικότητα απαιτεί μια βαθύτερη και πιο πολυδιάστατη προσέγγιση»

Στο μεταξύ, όπως τόνισε ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, υποστράτηγος Ανδρέας Τσαπικούνης, στην ομιλία του στα εγκαίνια του θεματικού πάρκου, με την ονομασία, «Χτίζουμε τοίχο στην παραβατικότητα ανηλίκων», «η νεανική παραβατικότητα δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο με την επιβολή του νόμου ή με κατασταλτικά μέτρα, αλλά απαιτεί μια βαθύτερη και πιο πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία να συνδυάζει την εκπαίδευση, την πρόληψη και την ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης».

Επίσης, επεσήμανε ότι «η Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων της για την πρόληψη της παραβατικότητας και την διαμόρφωση ηθικών αξιών, δεν είναι μόνο αρωγός αλλά συν-δημιουργός σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική ευθύνη και τη θετική ανάπτυξη των νέων».

«Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων πρέπει να στοχεύει κυρίως στην πρόληψη»

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Νίκος Νικολάου, κατά την παρέμβασή του στα εγκαίνια του θεματικού πάρκου, «Χτίζουμε τοίχο στην παραβατικότητα ανηλίκων», έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νόμο 4689/2020, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αφορούσε την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου του 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Όπως τόνισε ο Νίκος Νικολάου, ο οποίος μάλιστα ήταν ο πρόεδρος της τότε νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, την οποία συγκρότησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «ο νόμος αυτός έμελε να βρει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής» και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας όχι μόνο συνεχίζει να υπάρχει, αλλά εμφανίζεται πλέον σε μορφές που για τους παλαιότερους ήταν άγνωστες, αφού πέρα από τις κλασικές μορφές παραβατικότητας, οι ανήλικοι συμμετέχουν πλέον και σε όλες σχεδόν τις μορφές ψηφιακής παραβατικότητας».

«Ενθυμούμαι», συνέχισε, «όταν κατά το παρελθόν συμμετείχα ως εισαγγελέας έδρας σε δικαστήρια ανηλίκων, τα κύρια αδικήματα, τα οποία φέροντο ότι είχαν τελέσει ανήλικοι, ήταν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με βασικό την οδήγηση μοτοσυκλέτας χωρίς δίπλωμα. Δεν έλειπαν βέβαια και τα βαρύτερα αδικήματα, όπως βιασμοί, σε μικρή όμως κλίμακα».

Όπως πρόσθεσε, «το δικαστήριο, στην ήσσονος σημασίας νεανική παραβατικότητα, λειτουργούσε κατά βάση παιδευτικά, διότι σκοπός δεν ήταν η επιβολή οιασδήποτε μορφής τιμωρία, αλλά να αντιληφθεί ο ανήλικος το λάθος του και να μην το επαναλάβει».

Όμως, όπως σημείωσε, «όσο και να προσπαθεί το οποιοδήποτε δικαστήριο να νουθετήσει, αυτό θα γίνει εκ των υστέρων» και συμπλήρωσε:

«Ο ανήλικος θα έχει παραβεί το νόμο, η πρόληψη σε πρώτη φάση θα έχει αποτύχει και θα έχουμε φτάσει στο σημείο της καταστολής».

Σε αυτό το σημείο, ο Νίκος Νικολάου επεσήμανε ότι «άποψή μου είναι ότι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων πρέπει να στοχεύει κυρίως στην πρόληψη», προσθέτοντας ότι «στην επίτευξη του στόχου δύο είναι οι πυλώνες, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος αυτής της μεγάλης αποστολής, δηλαδή, οικογένεια και σχολείο, γονείς και δάσκαλοι».

«Μόνο αυτοί», συνέχισε, «μπορούν να διαμορφώσουν το αναγκαίο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά, ώστε αυτά να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «είναι μία δύσκολη αποστολή, αλλά η σημαντικότερη ίσως για την εξέλιξη και την ευημερία της κοινωνίας μας, διότι τα σημερινά παιδιά, που χάρις στους γονείς και στους δασκάλους τους αποκτήσουν τα χαρίσματα που προανέφερα, θα είναι οι αυριανοί ενήλικες, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποτελεσματικά να συμβάλουν σε μία κοινωνία που θα είναι καλύτερη για όλους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους συμπολίτες τους και βέβαια για τα δικά τους παιδιά».

