Θεσσαλονίκη: Σε ελεύθερη πτώση οι πολιτικοί γάμοι - Οι πιο περιζήτητοι μήνες

«Σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός...», λέει η γνωστή ελληνική παροιμία. Ωστόσο, το 2024 φαίνεται πως καταγράφηκε πτώση στις προτιμήσεις των ζευγαριών που επέλεξαν να παντρευτούν γενικά -και δη στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με τα χρόνια της πανδημίας, διάστημα κατά το οποίο τα μυστήρια είχαν εκτιναχθεί στα ύψη.

Οι πολιτικοί γάμοι που τελέστηκαν στον δήμο Θεσσαλονίκης από την αρχή έως το κλείσιμο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Δημοτολογίου, ανέρχονται σε 483. Εξίσου μειωμένες είναι και οι άδειες τέλεσης γάμου -εκδόθηκαν 945 καθώς οι μελλόνυμφοι ζήτησαν την άδεια, αλλά ενδεχομένως θέλησαν να πραγματοποιήσουν κάπου αλλού, πέρα από το δημαρχείο, την τελετή.

Είναι ενδεικτικό πως το 2020, χρονιά που «έσκασε» η πανδημία του κορονοϊού, στο δημαρχείο της πόλης τελέστηκαν 408 πολιτικοί γάμοι, αφού αρκετοί αποφάσισαν να τους μεταφέρουν χρονικά, για να είναι όλα όπως τα είχαν σχεδιάσει και ονειρευτεί. Το 2021, με τα περιοριστικά μέτρα και με τους μετρημένους στα δάχτυλα καλεσμένους, έγιναν 605 γάμοι και το 2022, με τη χαλάρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ο αριθμός αυξήθηκε στους 684. Αντίθετα, το 2023 καταγράφηκε μια μείωση καθώς τελέστηκαν 550 πολιτικοί γάμοι, ενώ φέτος σημειώθηκε επιπλέον πτώση της τάξης του 14%.

Από τους συνολικά 483 γάμους που έγιναν το τρέχον έτος, στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, οι δώδεκα ήταν γάμοι ομόφυλων ζευγαριών μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι πιο περιζήτητοι μήνες για τα στέφανα γάμου!

Με βάση τα στοιχεία του Δημοτολογίου, οι πιο περιζήτητοι μήνες για τους μελλόνυμφους είναι οι δύο πρώτοι του καλοκαιριού, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, καθώς επίσης οι δύο πρώτοι του φθινοπώρου, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, καθώς οι μελλόνυμφοι ενδεχομένως θέλουν να εκμεταλλευτούν τις καλές καιρικές συνθήκες.

Βέβαια, αρκετοί επιλέγουν να παντρευτούν και τον Φεβρουάριο, ίσως λόγω και της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ ο μήνας με τη λιγότερη ζήτηση για γάμο είναι ο Δεκέμβριος.

«Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου ή τέλεσης πολιτικού γάμου στο δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο δημαρχείο, με τους υπαλλήλους μας να τους εξυπηρετούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εναλλακτικά, όμως, δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί και ηλεκτρονικά η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Παντελής Καζαντζίδης.

Τα στοιχεία, επίσης, δείχνουν πως πιο «φανατικοί» του πολιτικού γάμου είναι άνδρες και γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31 - 40 σε ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 50% και αμέσως μετά ακολουθούν οι πιο νεαροί, ηλικίας 18 - 30 ετών.

Οι μικρότεροι και μεγαλύτεροι σε ηλικία γαμπροί και νύφες

Η μικρότερη σε ηλικία κοπέλα, που φόρεσε νυφικό τη φετινή χρονιά και παντρεύτηκε στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ήταν 20 ετών, ενώ ο πιο νέος γαμπρός 21. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος άντρας που τέλεσε γάμο το 2024 ήταν 78 χρόνων, ενώ την ίδια ηλικία είχε και η μεγαλύτερη γυναίκα που αποφάσισε να παντρευτεί.

Στους 325 πολιτικούς γάμους, που έγιναν στο δημαρχιακό μέγαρο, οι άντρες ήταν μεγαλύτεροι ηλικιακά, στους υπόλοιπους 111 μεγαλύτερες ήταν οι γυναίκες, ενώ υπήρξαν και 47 συνομήλικα ζευγάρια.

