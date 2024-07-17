Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει την απόπειρα δολοφονίας από μία 16χρονη εις βάρος 19χρονης έξω από νυχτερινό μαγαζί στον Πειραιά.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το Skai.gr φαίνεται η στιγμή που η ανήλικη επιτίθεται και μαχαιρώνει τη 19χρονη κοπέλα μπροστά στα μάτια άλλων νεαρών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Μαλιατα σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, μπροστά στην επίθεση βρισκόταν και ο φίλος της ανήλικης δράστιδας, ο οποίος δεν έκανε τίποτα για να την αποτρέψει.

Το χρονικό της επίθεσης

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα της Τρίτης έξω από νυχτερινό κέντρο του Πειραιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 16χρονη πλησίασε την 19χρονη και την μαχαίρωσε, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία του αιματηρού περιστατικού ήταν η ερωτική αντιζηλεία.

Η αστυνομία εντόπισε τη 16χρονη, η οποία και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η ανήλικη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνελήφθησαν η 16χρονη, η μητέρα της και ένας 20χρονος

Συνελήφθη επίσης ο 20χρονος που τη συνόδευε, και ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση των χούλιγκανς και της δολοφονίας του αστυνομικού στου Ρέντη. Ο 20χρονος κατηγορείται για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ήταν εκείνος, επίσης, που μάζεψε το μαχαίρι από το έδαφος, συνοδεύοντας τη 16χρονη κατά τη διαφυγή της.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα της 16χρονης για παραμέληση της εποπτείας της.

Στο νοσοκομείο το θύμα - Στον ανακριτή την Πέμπτη η 16χρονη και ο 20χρονος

Η 19χρονη κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο νοσοκομείο, στον Πειραιά, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Η 16χρονη και ο 20χρονος θα μεταβούν αύριο Πέμπτη στον ανακριτή, ενώ αναμένεται και η κατάθεση της 19χρονης, προκειμένου να διευκρινιστεί η σχέση της με την ανήλικη και τον 20χρονο.



Πηγή: skai.gr

