Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού στους Κήπους Έβρου, προϋπολογισμού 13 εκ. ευρώ, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου και του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δρ. Ιωάννη Σάββα με αντικείμενο την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου».

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου έχει ήδη αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΥΣ, από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δημοπράτηση του έργου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 10 η Φεβρουαρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ως φορέας υλοποίησης του έργου, θα αναλάβει το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών κτιριακής και τεχνολογικής αναμόρφωσης του συνοριακού σταθμού.

Η αναβάθμιση του σταθμού των Κήπων αποτελεί το πρώτο βήμα μίας συνολικής διαδικασίας αναμόρφωσης των κεντρικών πυλών εισόδου/εξόδου της χώρας όπως, εξάλλου, προανήγγειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για το 2025. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι «μέσω της υλοποίησης του έργου αυτού, ο Φορέας μας συμβάλλει ενεργά στην ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των διερχόμενων πολιτών στα σημεία διασυνοριακών ελέγχων, ώστε να τονωθεί η οικονομική και τουριστική κίνηση στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα των φορολογούμενων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

