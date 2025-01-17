Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού φορτηγού για αδικήματα σχετικά με την ασφάλεια συγκοινωνιών και την παρακώλυση συγκοινωνιών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία.

Ειδικότερα, ο 27χρονος συνελήφθη καθώς προκάλεσε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική οδό σήμερα το μεσημέρι όταν έπεσαν από το φορτηγό του χώματα σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας, στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, αλλά για αρκετή ώρα και μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα ήταν διαθέσιμη μόνο η αριστερή λωρίδα προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.