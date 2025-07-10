Πειραιάς: Παράσυρση πεζής από Ι.Χ. - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:30 στη συμβολή των οδών Ακτής Μιαούλη και Μπουμπουλίνας στον Πειραιά, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από διερχόμενους οδηγούς και συνελήφθη.

Κατά τη μέτρηση αλκοόλ, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια, με τη δεύτερη ένδειξη να καταγράφει 0,81. Εντός του οχήματος επέβαινε και το ανήλικο παιδί του, ηλικίας 6 ετών.

Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και το σχετικό άρθρο περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

