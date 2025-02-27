Μπαλκόνι δευτέρου ορόφου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Πειραιά, κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο όροφος δεν κατοικείτο, ωστόσο στο ισόγειο στεγάζεται επαγγελματικός χώρος. Μάλιστα πρόκειται για γυμναστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το κομμάτι που έπεσε είναι μεγάλο και τα συντρίμμια γέμισαν το πεζοδρόμιο επί της οδού Κλεμανσώ, στην ακτή Κουντουριώτου. Ειδικό συνεργείο του Δήμου Πειραιά απομάκρυνε τα μπάζα.

