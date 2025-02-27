Λογαριασμός
Κατέρρευσε μπαλκόνι 2ου ορόφου στον Πειραιά χθες βράδυ Τετάρτης – Συντρίμμια επί της οδού Κλεμανσώ

Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Ο όροφος δεν κατοικείτο, ωστόσο στο ισόγειο στεγάζεται επαγγελματικός χώρος και συγκεκριμένα γυμναστήριο

μπαλκόνι Πειραιάς

Μπαλκόνι δευτέρου ορόφου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Πειραιά, κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο όροφος δεν κατοικείτο, ωστόσο στο ισόγειο στεγάζεται επαγγελματικός χώρος. Μάλιστα πρόκειται για γυμναστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το κομμάτι που έπεσε είναι μεγάλο και τα συντρίμμια γέμισαν το πεζοδρόμιο επί της οδού Κλεμανσώ, στην ακτή Κουντουριώτου. Ειδικό συνεργείο του Δήμου Πειραιά απομάκρυνε τα μπάζα.

