Μπαλκόνι δευτέρου ορόφου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Πειραιά, κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο όροφος δεν κατοικείτο, ωστόσο στο ισόγειο στεγάζεται επαγγελματικός χώρος. Μάλιστα πρόκειται για γυμναστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το κομμάτι που έπεσε είναι μεγάλο και τα συντρίμμια γέμισαν το πεζοδρόμιο επί της οδού Κλεμανσώ, στην ακτή Κουντουριώτου. Ειδικό συνεργείο του Δήμου Πειραιά απομάκρυνε τα μπάζα.
- Το Σάββατο στην Κρήτη η κηδεία του Μανώλη Λιδάκη - «Έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε» λέει ο αδερφός του
- Τέμπη: Ποινική δίωξη κατά 3 προσώπων άσκησε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας για λάθος βίντεο
- BBC για ναυάγιο στην Πύλο: Οι ηχογραφήσεις που διέρρευσαν αμφισβητούν τις εξηγήσεις των ελληνικών αρχών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.