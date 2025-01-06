Με λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου εορτάστηκε σήμερα η ημέρα των Θεοφανίων στα Χανιά και το Ρέθυμνο, παρουσία πολιτικών και αυτοδιοικητικών Αρχών στέλνοντας μήνυμα για συμπόρευση, ειρήνη και κοινή προσπάθεια στην πορεία ανάπτυξης και προόδου.

Στα Χανιά, χοροστατούντος του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Δαμασκηνού, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό η Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων και ακολούθησε πομπή, συνοδεία αγήματος του στρατού, έως το Ενετικό Λιμάνι όπου έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων. Ακολούθησε η τελετή καθαγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή των Χανίων, παρουσία της δημοτικής Αρχής, όπως κάθε χρόνο.

Ο δήμαρχος Χανίων ευχήθηκε φώτιση σε όλον τον κόσμο σημειώνοντας: «Να διαχειριστούμε τα ατομικά και συλλογικά ζητήματα που έχουμε προσπαθώντας πάντα να πετύχουμε το καλύτερο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε».

Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης ανέφερε: «Ξεκινάμε το 2025 έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας χρονιάς, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας με τις προοπτικές που έχουμε μπροστά μας ώστε να πετύχουμε περισσότερη και μεγαλύτερη κοινωνική ευημερία του κόσμου».

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Σέβη Βολουδάκη έκανε λόγο για την ανάγκη φώτισης, πίστης, υγείας για όλους και πρόσθεσε: «Και να προχωράμε όλοι μαζί, πολίτες και πατρίδα, σε δρόμο ανάπτυξης και προόδου».

Ο μητροπολίτης Δαμασκηνός κάλεσε τους πιστούς «να μετέχουν κάθε χρόνο των χριστιανικών εορτών, τιμώντας την Ορθοδοξία» και παίρνοντας «την ευλογία της Αγίας Τριάδος ώστε να διαβιούμε τη ζωή μας με ειρήνη, ομόνοια και αγάπη».

Για τους ναυτικούς που σήμερα ταξιδεύουν μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής συμπληρώνοντας πως ο καθαγιασμός των υδάτων σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι παραθαλάσσια και νησιωτική, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Στο Ρέθυμνο, ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πρόδρομος, πραγματοποίησε την τελετή στο Παλιό Λιμάνι όπου, εκτός από πλήθος κόσμου που είχε κατακλύσει την προβλήτα και τους λιμενοβραχίονες, συμμετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Για ειρήνη σε όλον τον κόσμο έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, η οποία ευχήθηκε να μη βιώνουν τα παιδιά δύσκολες στιγμές και πόνο.

Ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργης Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αξία της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης σε όσους το έχουν ανάγκη. «Σε εκείνους που έχουν την ευθύνη του τόπου και του κόσμου, να έχουν καλή φώτιση. Οι καιροί πάντα είναι δύσκολοι. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας, μακάρι να είναι ολοένα και λιγότεροι και αυτό είναι ευθύνη και υποχρέωσή μας», σημείωσε.

Στα Ανώγεια, για πρώτη φορά φέτος, πραγματοποιήθηκε τελετή καθαγιασμού των υδάτων στη Λιμνοδεξαμενή, στον Ψηλορείτη, με την παρουσία του συνόλου των κληρικών των ενοριών του Δήμου Ανωγείων. Πρόκειται για μία δεξαμενή χωρητικότητας 700.000 κυβικών, η οποία εξυπηρετεί άρδευση και ύδρευση μέσω ταχυδιυλιστηρίου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων και πρόεδρο την Επιτροπής Ορεινών Δήμων της χώρας, Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τόνισε την ανάγκη στήριξης των ορεινών περιοχών και δήμων, δηλώνοντας αισιόδοξος για ένα μέλλον με περισσότερη ευθύνη έναντι των κοινωνιών που αγωνίζονται να μην καταστούν οι περιοχές της ορεινής ενδοχώρας άγονες και αφιλόξενες στους κατοίκους της. «Για μας ένα μεγάλο στοίχημα είναι να συγκρατήσουμε τους νέους στον τόπο, να εδραιωθούν επαγγελματικά, και όσοι σπουδάσουν να επιστρέψουν στα Ανώγεια να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους και να στηρίξουν με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους τον ορεινό Ψηλορείτη, με όλες τις χάρες και τα θαύματα που παρέχει στους ορεσίβιους του πρωτογενή τομέα, αλλά και στους ανθρώπους του πολιτισμού και των γραμμάτων για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι για την τοπική, ελληνική και παγκόσμια καταξίωσή τους», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.