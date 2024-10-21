Αποκαλυπτικά - και άκρως ανησυχητικά - είναι τα στοιχεία της έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την αγορά καυσίμων στην Αττική που φέρνει στο φως η Καθημερινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα βενζινάδικα με «πειραγμένες» αντλίες (που παραδίδουν στον καταναλωτή μικρότερες ποσότητες από αυτές που πληρώνει) αποτελούν το 27% του συνόλου των πρατηρίων της Αττικής, δηλαδή 300 πρατήρια.

Οι ποσότητες που παραδίδουν στους πελάτες τους να είναι ελλειμματικές κατά 10% ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό φτάνει μέχρι και 24%.

Μάλιστα, παρατηρείται μια διαχρονική αύξηση και ενίσχυση της παραβατικότητας τα τελευταία χρόνια τόσο σε αριθμό πρατηρίων όσο και σε ελλειμματικές παραδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων αυξήθηκαν κατά 30% μέσα στα τρία τελευταία χρόνια.

Πόσο χάνουν οι καταναλωτές με τη μέθοδο της «πειραγμένης» αντλίας

Οι καταναλωτές δεν είναι ανυποψίαστοι αυτής της κλοπής, που πολλές φορές συντελείται μπροστά στα μάτια τους, είναι όμως παντελώς απροστάτευτοι και αδύνατον να βρουν το δίκιο τους, ακόμη και στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι ο πρατηριούχος έχει βάλει περισσότερα λίτρα βενζίνης από τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους.

Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι τα πρατήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι απολύτως νόμιμα και ότι μόνο 300 είναι παραβατικά, με μέσες ετήσιες πωλήσεις ανά παραβατικό πρατήριο 2.500 μετρικούς τόνους, οι καταναλωτές χάνουν ετησίως 120 εκατ. ευρώ.

Για κάθε επιπλέον 50 παραβατικά πρατήρια οι καταναλωτές χάνουν 20 εκατ. ευρώ και για κάθε μεταβολή των πωλήσεων των παραβατικών πρατηρίων κατά 500 μετρικούς τόνους χάνουν άλλα 24 εκατ. ευρώ.

