Μία άβολη στιγμή δημιούργησε ένας ιερέας που το Σάββατο τέλεσε τον γάμο ενός ζευγαριού στην Παιανία.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, μια 27χρονη κοπέλα που ήταν μία από τους κουμπάρους του ζευγαριού, έβγαλε την εσάρπα που φορούσε πάνω από το φόρεμά της με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν η πλάτη και το ντεκολτέ της.

Το γεγονός σκανδάλισε και γεγονός που εξόργισε τον Ιερέα με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ekklisiaonline, να σταματήσει στη μέση το μυστήριο και να κάνει αυστηρή παρατήρηση στην κουμπάρα, μπροστά στα μάτια του έκπληκτου ζευγαριού.

«Πήγαινε ντύσου και έλα ξανά, εδώ δεν είναι πασαρέλα» τόνισε ο κληρικός στην κοπέλα.

Η κουμπάρα (αναγκαστικά) συμμορφώθηκε με τις οδηγίες, ξαναέβαλε την εσάρπα της και το μυστήριο συνεχίστηκε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.