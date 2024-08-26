ΚΤΕΛ Κέρκυρας: Σε διαθεσιμότητα ο οδηγός που έβριζε έξαλλος τους τουρίστες

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από το υπεραστικό ΚΤΕΛ ο οδηγός που έβριζε σε έξαλλη κατάσταση σε δρομολόγιο από τη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το επίμαχο βίντεο, ο οδηγός φέρεται να βρίζει τα θεία, να χτυπά με τα χέρια του το τιμόνι και τα παράθυρο και να φωνάζει στους τουρίστες στα ελληνικά και στα αγγλικά να δείξουν σεβασμό.

Παράλληλα υποστήριξε ότι δουλεύει για 15 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ρεπό.

Σύμφωνα με το υπεραστικό ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος οδηγός, που είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ προτάθηκε και η εξέταση του από τον ιατρό εργασίας.

Παράλληλα η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ διαψεύδει ότι εργάζονταν χωρίς ρεπό για 15 ημέρες επισημαίνοντας ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα ρεπό στις 11,12 και 16 Αυγούστου, ενώ και την συγκεκριμένη ημέρα είχε κάνει το προγραμματισμένο διάλειμμα για ξεκούραση.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός έχει κληθεί και από την τροχαία της Κέρκυρας.

Φωτ. αρχείου



