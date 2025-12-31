Πάτρα: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι - Χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικοι ηλικίας 13 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι προσέγγισαν έξω από σχολικό χώρο έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ο 13χρονος απείλησε με σουγιά τον 15χρονο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Πηγή: skai.gr

