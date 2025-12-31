Στη σύλληψη 55χρονου οδηγού για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 55χρονος αλλοδαπός αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 55χρονο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.