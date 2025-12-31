Λογαριασμός
Στις φλόγες βυτιοφόρο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστός ο δρόμος

Έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας - Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του 

Βυτιοφόρο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε βυτιοφόρο, στο 19ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 09:15, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να εξέλθει του οχήματος και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

