Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε βυτιοφόρο, στο 19ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 09:15, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να εξέλθει του οχήματος και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

