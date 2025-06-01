Πάτρα: Συνελήφθη 38χρονη για τους σοβάδες που έπεσαν σε πεζόδρομο

Στη σύλληψη μίας 38χρονης προχώρησε η Αστυνομία μετά την πτώση σοβάδων το πρωί της Κυριακής στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24, πρόκειται για την ιδοκτήτρια του ακινήτου από το οποίο αποκολλήθηκαν.

Ευτυχώς τη στιγμή που σημειώθηκε η πτώση των σοβάδων δεν περνούσε κάποιος από το σημείο κι έτσι δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έγινε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο ενός άνδρας από μάρμαρα τα οποία ξεκόλλησαν από πολυκατοικία στην οδό Γούναρη.

Πηγή: skai.gr

