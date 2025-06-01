Προσαγωγές 57 μελών του «Ρουβίκωνα» - Πέταξαν τρικάκια στην πρεσβεία του Ισραήλ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Παλαιό Ψυχικό, πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής μέλη του Ρουβίκωνα.

Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν τρικάκια ενώ σήκωσαν και πανό που περιείχαν μηνύματα συμπαράστασης προς την Παλαιστίνη έξω από το κτήριο της πρεσβείας καθώς και σε κτήριο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε 57 προσαγωγές. Την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.