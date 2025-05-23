Ανακοίνωση για το περιστατικό με την πτώση των σοβάδων στην Πάτρα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 57χρονου, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η αστυνομία συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, αποκολλήθηκε τμήμα τοιχοποιίας μαρκίζας διαμερίσματος πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας των συλληφθέντων, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα στο κεφάλι και ο ελαφρύς τραυματισμός της συζύγου του, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο σημείο, καθώς και η πρόκληση φθορών σε παρακείμενο κατάστημα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών, όπου, σήμερα το πρωί, ο σοβαρά τραυματίας, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σύμφωνα με το thebest, ο άνδρας περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του. Οι δυο τους μετέβαιναν σε κλινική στο κέντρο της πόλης για να επισκεφθούν τη μία κόρη τους που γεννούσε. Ξαφνικά αποκολλήθηκαν κομμάτια από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.

Ένα από τα κομμάτια χτύπησε τον άτυχο άνδρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το tempo24, συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος από όπου αποκολλήθηκαν τα τσιμέντα και οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

