Παράνομες συνταγογραφήσεις: Η Δήλωση Μπουχράν Μπαράν για την καταδίκη του

Σε εξαετή κάθειρξη με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση ως προς την εκτέλεση της ποινής, καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Κομοτηνής ο ανεξάρτητος μειονοτικός βουλευτής Ξάνθης κ. Μπουρχάν Μπαράν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Μπουρχάν Μπαράν - ψυχίατρος στο επάγγελμα - κατηγορείται πως το 2014 συνταγογραφούσε τη χορήγηση φαρμάκων που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες, ενώ γνώριζε ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη και πως αυτά τα φάρμακα θα χρησιμοποιούνταν για παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών.

Να σημειωθεί πως βουλευτής το 2024 τέθηκε εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και παραπέμφθηκε στη Βουλή, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας του ώστε να δικαστεί.

Σε δήλωσή του ο κ. Μπαράν αναφέρει πως έχει «απολυτή εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και συνεχίζει υπογραμμίζοντας «και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στις νομικές κρίσεις που παρίστανται μη ορθές (γεγονός που καθίσταται εναργέστερο όταν διατυπώνονται διαφορετικές κρίσεις από την εισαγγελία και την έδρα), παρέχεται από την έννομη τάξη μας η δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων, μέχρι να καταστούν αυτές αμετάκλητες. Οτιδήποτε άλλο παρουσιάστηκε εσφαλμένα από μερίδα του τύπου για την σπίλωση του ονόματός μου και της ιατρικής μου ιδιότητας είναι εκ του πονηρού συναγόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.