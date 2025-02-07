Ο Γιώργος Κουρδής και η κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» έκαναν ένα οδοιπορικό στο μικρό νησί της Θηρασιάς με τους 300 κατοίκους.

Ένα νησί που τον χειμώνα, όταν έχει καιρό και οι βάρκες δεν μπορούν να «δέσουν» στο μικρό λιμάνι, η βάρκα πρέπει να δέσει σε ένα άλλο σημείο του νησιού και για να φτάσουν στη Χώρα να ανέβουν σκαλιά για 20 περίπου λεπτά. Ο Πρόεδρος του νησιού, Δημήτρης Συρίγος, λέει ότι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη Σαντορίνη, αλλά τόσο μακριά λόγω της ανεπαρκούς συγκοινωνίας. Σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται αποκλεισμένοι για μέρες, και σε έκτακτη ανάγκη υγείας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Οι κάτοικοι παραμένουν στο νησί, ζητούν μέτρα ενίσχυσης και λένε «Μην ξεχνάτε τη Θηρασιά».

Πηγή: skai.gr

