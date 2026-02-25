Συνελήφθη οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας - Χρέωσε διπλή ταρίφα 56 φορές

Στη σύλληψη 59χρονου ημεδαπού οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το μεσημέρι της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο επαγγελματίας οδηγός είχε θέσει παρανόμως στη συσκευή του ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες, τουλάχιστον 56 φορές.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Από περαιτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, αποκομίζοντας παράνομα αυξημένα ποσά από τους επιβάτες του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι από την Τροχαία συνεχίζονται για την προστασία των επιβατών και την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.

Πηγή: skai.gr

