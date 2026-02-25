Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός 57χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο ΠΑΓΝΗ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

UPDATE: 13:31
ΕΚΑΒ

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν ένας 57χρονος Αιγύπτιος εργάτης ανασύρθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε πλοίο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα δίχως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της υπηρεσίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λιμάνι Ηράκλειο Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark