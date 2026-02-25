Νεκρός 57χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν ένας 57χρονος Αιγύπτιος εργάτης ανασύρθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε πλοίο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα δίχως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της υπηρεσίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

