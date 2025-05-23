Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον 64χρονο ψαρά που αγνοούνταν από την περασμένη Δευτέρα στην Πλάκα της Ελούντας στο Λασίθι. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη θάλασσα ανατολικά της Σπιναλόγκας.

Όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, ο 64χρονος είχε βγει με το σκάφος του για ψάρεμα την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, δεν επέστρεψε στο σπίτι. Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για τον αγνοούμενο ψαρά το πρωί της Πέμπτης από την οικογένειά του και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος του άτυχου 64χρονου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Πηγή: skai.gr

