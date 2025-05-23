Συνελήφθη η «γυναίκα αράχνη» που πουλούσε τα πολυτελέστατα «μαϊμού» ταξίδια στο Άμπου Ντάμπι, με το παράνομο κέρδος να κυμαίνεται πάνω από τα 160.000 ευρώ. Τα «δήθεν» ταξιδιωτικά πακέτα για το Final 4 περιελάμβαναν εισιτήρια, ξενοδοχείο, μεταφορά σε πολύ ελκυστικές τιμές.

Ενδεικτικό είναι ότι τα δυο εισιτήρια τα πουλούσε γύρω στα 12.000 ευρώ για δυο άτομα (πατέρα-γιο).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για γυναίκα PR, επομένως ήξερε πού θα διεισδύσει. Η ίδια δηλώνει ότι παλαιότερα ήταν δημοσιογράφος και μάλιστα του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ. Στη συνέχεια όμως πέρασε στις δημόσιες σχέσεις, ενώ έχει κάνει και μεσιτίες.

Όλοι όσοι έπεσαν θύματα της γυναίκας (δικηγόροι, εφοπλιστές, επιχειρηματίες), υπέβαλαν μήνυση στην Εισαγγελία, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία. Αργότερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ το βράδυ της Πέμπτης την εντόπισε το ελληνικό FBI σε κεντρικό γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών με δυο βαλίτσες μέσα στο δωμάτιο. Ήταν κατά πάσα πιθανότητα έτοιμη να διαφύγει στο εξωτερικό.

Από τον Μάιο του 2024 η δράση της PR

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι προηγήθηκε έρευνα από την οποία διαπιστώθηκε ότι, η συλληφθείσα, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, έπειθε με παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών τα θύματά της, ότι είχε τη δυνατότητα να διοργανώσει ταξίδια αναψυχής σε χαμηλότερες τιμές, εισπράττοντας χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στα έξοδα του ταξιδιού, όπως αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ, χωρίς όμως αυτά να πραγματοποιούνται.

Μάλιστα, με αφορμή αγώνες του Final 4 της Euroleague προσέγγισε άτομα, παρουσιάζοντας ότι είχε τη δυνατότητα να τους προμηθεύσει με εισιτήρια, καθώς και να οργανώσει ταξιδιωτικά πακέτα από και προς τη χώρα αυτή.

Όπως προέκυψε, με το ανωτέρω modus operandi, κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 50 άτομα, αποκομίζοντας συνολικά πάνω από 160.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

